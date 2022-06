Anahí nuevamente contrajo Covid-19 después de cantar con Karol G

Después del exitoso concierto que Anahí realizó junto a la cantante Karol G, la integrante de RBD resultó contagiada de coronavirus. Noticia que publicó en su cuenta oficial de la plataforma de Instagram que tras realizarse, pues la prueba reveló que si era positiva al virus.

“Hoy, después de ocho días, les cuento que me volvió a dar Covid-19. Ahora sí sentí que me atropelló un tráiler. Lo peor fue estar aislada, sin poder abrazar a mis bebés y a @velascom_”

Estuvo aislada en su casa y apartada de sus seres queridos para no contagiarlos. Sin embargo, ya ha dado una actualización de cómo se encuentra ahora. En una nueva publicación en la que indica que, tras realizarse una nueva prueba, el resultado ya salió negativo. Agradeció estar sana y también al médico que la atendió.

La primera vez que Anahí estuvo enferma de Coronavirus fue el año pasado tras participar en el reencuentro de RBD que fue en 2020. Así que inició el 2021 enferma, aunque aseguró que estuvo siguiendo rigurosamente las advertencias sanitarias de no salir de casa.

También comentó que su asistencia al concierto era su primera salida pero resultó contagiada. Por suerte, sus hijos no se vieron afectados a diferencia de su esposo que se sintió muy mal, a pesar de que Anahí fue asintomática esa vez.

“Efectivamente me contagie en el concierto, en el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí, me contagié.”