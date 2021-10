Anahí no regresa a las telenovelas por esta razón

La última telenovela de Anahí antes de iniciar una vida como la primera dama de Chiapas, fue Dos Hogares, y desde entonces se ha ausentado de los sets de grabación, aunque ha retornado en un par de ocasiones para su vida musical.

Recientemente ha dado a conocer cuales son las razones de su ausencia en las novelas, pese a que estos proyectos le suelen encantar.

Y es que Anahí, quien recientemente fue involucrada en el caso de Inés “N”, dio a conocer todos los detalles de su ausencia.

La razón por la que Anahí se mantiene fuera

Después de iniciar una vida política, la famosa se ausentó

La esposa de Manuel Velasco Coello, ha estado ausente por 8 años, y fue a través de su cuenta oficial de Instagram que dio a conocer los motivos al respecto.

La esposa de Manuel Velasco tuvo un Live en Instagram en donde todos le preguntaron la razón por la que dejó de actuar, en donde resaltó que no todo era tan lindo como lo pintaban, y que fue su salud mental la que la llevó a dejar esa vida.

“Siempre disfruté muchísimo lo que hice. He vivido completamente agradecida de todo lo que pude conocer, crecer y experimentar. Pero también hubo cosas un poco rudas, a veces ¿no?, que no fueron tan lindas tal vez o que te marcan de una forma no tan positivo”, mencionó.

Anahí no descarta nuevos proyectos

Anahí estaría buscando nuevos proyectos

La cantante y actriz dijo durante el Live que le encanta el escenario, y le apasiona la música, pero con la llegada de sus hijos y la vida pública también prefirió darse un descanso, sin estar lejos de sus fans.

Pero no descarta en el futuro darse una nueva oportunidad, y tal y como la vimos robarse el show en el reencuentro de RBD, podríamos verla de nuevo con una reintegración formal de la banda, o bien en cualquier otro proyecto.

“Creo que tengo ganas de darme una oportunidad en todos los sentidos, también a mi corazón de tener un poquito más de paz, de no estar expuesta porque estoy necesitando ayuda; esta bien pedir ayuda ¿sabes?”, concluyó.

¿Crees que es momento de que Anahí regrese a los escenarios?, ¿Te gustaría verla en una telenovela?

