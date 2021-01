Anahí enseña sus sexys atributos en diminuto vestido ¡DIVINA!

Como te hemos mencionado previamente en La Verdad Noticias, Anahí es una de las cantantes más queridas en nuestro país, y es que la actriz que dio vida a Mia Colucci en la serie Rebelde, ya no es la misma niña que vimos triunfar en las telenovelas de Televisa hace más de dos décadas.

Y es que cada día a través de sus redes sociales nos comparte razones por las cuales ya no podemos verla como una adolescente, sino como toda una mujer, no solo porque ahora es madre de dos hijos, y la primera dama de Chiapas, sino también por sus candentes fotos, que si bien no son comunes, de vez en cuando deleita la pupila de sus fans.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la esposa de Manuel Velasco compartió una historia en la que enseña una fotografía que le tomó Uriel Santana, un popular fotógrafo de las estrellas.

En esta serie de imagenes la podemos ver posar con un vestido diminuto, y la sesión de fotos está a blanco y negro, por lo que podemos ver su penetrante mirada, y también el escote en la zona del busto, el cual enamoró a todos sus fans.

Además en otra imagen podemos ver sus piernas de ensueño, aunque para algunos de sus haters le pareció que la cantante se ve “muy flaca”.

Anahí se roba el show en el concierto de RBD

El 2020 cerró de una de las mejores maneras que existe, y fue con un reencuentro de RBD, en donde solo estuvieron Christian Chávez, Chritopher Uckerman, Maite Perroni, y por supuesto Anahí,.

En este evento, la cantante se robó el show tan solo con su presentación de “Sálvame” pues esta pieza fue la más aplaudida por los fans, a través de las redes sociales el nombre de tal canción se convirtió en tendencias por varias horas, demostrando el poder de su voz e interpretación.

¿Te gustaron las fotos de Anahí?, ¿Viste el reencuentro de RBD?, dinos tu opinión en los comentarios.

