Anahí ¿directo a MasterChef? presume su receta de enfrijoladas

Sabemos que para Anahí todo tiene que ser en grande, sus proyectos siempre van acompañados de una gran producción, y recientemente mostró su talento para cocinar, o al menos eso quiso, con un video que se ha convertido en la sensación de internet.

En dicho video, la actriz encargada de interpretar a Mia Colucci quiso demostrar que la cocina no es lo suyo, aunque le pone mucha pasión, en ese sentido mostró su famosa receta de unas enfrijoladas, sencillas y para que todo el mundo pueda hacer.

El video parece una producción de tipo Master Chef, con cambios de cámara, y tomas que favorecen al platillo, a pesar de que es algo verdaderamente sencillo de preparar y que todo el mundo sabe hacer.

La receta de Anahí

La esposa de Manuel Velasco solamente dobló dos tortillas de nopal, le puso frijoles, y le puso queso, y esa fue su receta, misma que se comenzó a volver viral bajo la premisa de los internautas “yo en la cocina soy como Anahí”.

Si algun día se sienten miserables en la vida vean las enfrijoladas de Anahí y su vida cambiara para siempre.... https://t.co/5JUL3v52NX — Billy Calderon (@Billyace78) April 21, 2020

Tal parece que el video ya tiene tiempo de haber salido, sin embargo, la cuarentena a causa del coronavirus siempre es una buena excusa para traer momentos del pasado que se pueden convertir en virales hoy.

Los memes no han tardado en llegar después de que se publicara el video de la ex RBD, pues en twiitter hicieron algunas comparaciones de Anahí portando el uniforme de MasterChef tras hacer sus enfrijoladas, también comenzaron ha hacer críticas diciendo que no finja saber cocinar.

