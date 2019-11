Anahí destroza a Kim Kardashian por sus excesivas cirugías

Kim Kardashian es una de las socialité más importantes que hay en el planeta, y es que la famosa es una de las influencers más seguidas en Instagram, pues ha sabido venderse muy bien, como persona y como empresaria. Sin embargo, aunque es muy seguida por su belleza, es bien sabido que no es del todo natural, y Anahí Puente, la ex RBD lo sabe muy bien.

Anahí ha experimentado con la creación de un podcast para llegar a su público, y en el episodio número tres de dicho proyecto, Anahí y su hermana Marichelo Puente tocaron el tema de las cirugías. Comenzó aclarando que ella nunca se ha hecho ninguna cirugía estética, pero que tampoco está en contra de ellas, siempre y cuando se hagan con moderación.

La cantante habló sobre el caso de Kim Kardashian, pues se preocupó por el futuro aspecto de la modelo y empresaria, ya que, como es bien sabido, Kim Kardashian es muy dada al bisturí, y a los arreglitos.

“¿qué va a pasar cuando Kim Kardashian tenga 80 años?, ¿a dónde se le va a ir todo eso, Dios mío?", habló refiriéndose a Kim Kardashian.

Por otra parte, Anahí mencionó que las cirugías no tienen nada de malo, pero resaltó que debería de haber un límite, pues todo en exceso puede causar grandes complicaciones.

"Yo sí creo que, si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo", dijo Anahí.