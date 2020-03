Anahí de Televisa rompe el silencio sobre rápida pérdida de peso tras dar a luz

Anahí, actriz y cantante de Televisa, dio a luz a su segundo hijo el pasado 3 de febrero y presumió lo rápido que recuperó su delgada figura a las dos semanas de dar a luz con una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, que la hizo blanco de críticas pero ahora ha decidido responderás.

Del Instagram de Anahí

“Nuestro cuerpo se transforma y de la forma más increíble nos sorprende. Nunca quiero olvidar estos momentos. Mágico, único ... real”, escribió Anahí en Instagram al volver a compartir la controversial foto.

Su publicación en Instagram, hecha el mismo día del lanzamiento del lanzamiento de su nuevo podcast, alcanzó los 428 mil likes en menos de 24 horas, en la que también agregó varias fotografías de su segundo embarazo.

Anahí responde a las críticas

En el último episodio de su podcast, hecho bajo el nombre, “¿Están ahí?”, Anahí decidió aclarar la verdad sobre su rápida pérdida de peso, que muchos han atribuido a una rigurosa rutina de ejercicios que habría comenzado después del nacimiento de su hijo Emiliano.

“Quiero aclarar que no estoy haciendo ejercicio, hago ejercicio cuando pase la cuarentena, pero me visto así porque es muy cómodo traer leggins porque ahorita la ropa que te acomoda es esa”.

Anahí afirmó que su cuerpo no está tan delgado como creen y que aún no llega a su peso ideal, además hizo un llamado las mujeres a no juzgar sus cuerpos o el de otras y aceptarse tal como son.

“Obviamente no es rápido y me falta mucho para estar como yo quisiera estar, me falta mucho, pero ahí voy”.

