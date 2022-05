Anahí confirma que no habrá gira de RBD por esta razón

Anahí afirma que no habrá gira de RBD

Anahí reiteró una vez más que el reencuentro de RBD ha sido cancelado, simplemente asegurado que cada uno está haciendo lo suyo en diferentes caminos y ello afecta las agendas del equipo.

La cantante además aseguró que no regresará a las telenovelas, aunque las recuerda con cariño, pues son una parte importante de su trayectoria artística.

Recientemente la cantante volvió a interpretar el tema “Nuestro Amor” a dueto con Moderatto, razón que hizo pensar a los seguidores de la banda que un reencuentro podría ser posible en corto plazo.

De manera tajante, la actriz y cantante respondió a la prensa sobre las dudas que hay sobre un posible reencuentro en gira con sus hermanos de RBD, tal como sucedió en el espacial “Ser o parecer” de hace dos años.

“No, ahorita estamos todos, creo yo, como cada quien muy en su camino”, respondió la cantante.

Incluso también negó que vuelva a las telenovelas “Muchas gracias, pero yo creo que pues eso es un recuerdo hermoso en mi vida, pero ya”, afirmó.

Finalmente la mujer fue cuestionada sobre una posible serie biográfica sobre ella tal, como los OV7 vienen preparando, a lo que indicó que “No tengo idea, yo creo que eso no me lo deben preguntar a mí porque yo en ese no tengo nada que ver”, agregó.

¿Por qué se separaron RBD?

Aunque nunca hubo una versión oficial sobre su separación, el motivo por el cual el grupo decidió darse el adiós fue por que sus integrantes estaban deseosos de tomar rumbos distintos.

En la actualidad, Maite Perroni ha tenido una carrera estable en la actuación, mismo resultado para Poncho Herrera, quien incluso ha debutado como Batman en un nuevo podcast de Spotify.

Respecto a los demás integrantes de RBD, la cantante Anahí afirma están trabajando cada quien en lo suyo y con caminos separados en el futuro.

