Anahí confiesa su deseo por tener otro bebé

La actriz Anahí se ha dejado ver de la mano de su esposo el gobernador Manuel Velasco Coello en ciudad de México, ya que “La Lotería Nacional” organizo un magno evento con motivo de la celebración de la gran trayectoria profesional del periodista Joaquín López Dóriga.

Tras la realización del Sorteo de Diez con el que la Lotería Nacional reconoció la trayectoria del periodista, la actriz y cantante confesó a la prensa su deseo por volver a convertirse en madre.

“Por supuesto que sí, ojalá Dios me dé esa bendición”, respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de darle un hermanito a su primogénito Manuel.

Con respecto a su regreso a los escenarios o la pantalla chica, Anahí optó por no asegurar nada…

Antes de abandonar el lugar, la artista manifestó su agradecimiento y amor incondicional por sus seguidores y la prensa.

“De verdad no saben lo bonito que siento que me pregunten y que se interesen por mí, los quiero mucho, los quiero con todo mi corazón. A toda la gente que vea esto, no saben de verdad como los llevó siempre en mi corazón, los quiero muchísimo”, concluyó.