Anahí comparte pequeño adelanto de su colaboración con Moderatto

Anahí recurrió a su cuenta de TikTok para publicar un pequeño adelanto de su colaboración con Moderatto, y enseñó cómo sonará la nueva versión de “Nuestro Amor”, canción que en su momento hizo popular la agrupación RBD, donde la famosa formaba parte hace unos años.

La esposa del ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, estará de regreso en su faceta como solista y con un memorable tema musical de la banda que la lanzó a la fama.

Anahí anunció su regreso a la música, aunque la última vez que la vimos cantando y bailando fue durante el concierto virtual del reencuentro de RBD, junto a sus ex compañeros Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Von Uckerman en diciembre de 2020.

Anahí hará covers de RBD con otros artistas

La también actriz mexicana confirmó en sus redes sociales que habrá un nuevo álbum de la banda y que estará “lleno de covers de los más grandes éxitos de RBD”, "Nuestro Amor" fue la canción elegida, pero aún no tiene fecha de estreno.

“Estoy muy emocionada de compartirles esta sorpresa con mis amigos de Moderatto. #NuestroAmor #ModerattoRBD”, señaló la ex estrella de Televisa. Por su parte, Moderatto también publicó en sus redes sociales la portada del nuevo sencillo.

Esta no es la primera vez que Anahí colabora con Moderatto, el 1 de enero del 2011, se estrenó "Click" un sencillo promocional para una serie de MTV que fue en colaboración con el vocalista de Moderatto y Alejandro Sergi, vocalista de Miranda.

Aún no se ha confirmado si participarán los ex RBD

Los fans han quedado confundidos con la próxima canción que se estrenará/Foto: El Universal

En el supuesto nuevo disco de Rebelde, aún no se ha dicho si los ex miembros de la agrupación también participarán, o si se trata solamente de un proyecto de la famosa. Recordemos que después de su concierto virtual hace casi un año, la banda dió señales de un posible regreso, pero la pandemia ha retrasado el proyecto.

No obstante, se sabe que el actor Alfonso “Poncho” Herrera no estaría en este supuesto regreso de RBD, ya que no desea continuar con su faceta musical, mientras que Dulce María aún no ha dicho si desea volver. Por ahora, tendremos que esperar más detalles en el TikTok de Anahí sobre su cover con Moderatto.

