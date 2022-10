Anahi: Esta es la verdadera razón por la que se alejó de la música

Anahí es una de las actrices y cantantes más populares para toda una generación gracias a su gran trayectoria y supuesto por su encarnación de Mía Colucci en la telenovela Rebelde con quién alcanzó la fama y el éxito internacional.

Sin embargo de repente se vio alejada del mundo del espectáculo pues no sólo abandonó la actuación sino también el canto, por lo que muchos de sus fans han esperado con ansías un regreso de la artista.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente los fans tuvieron una prueba de este regreso cuando Anahí dio un adelanto de su nueva canción junto a Juan Gabriel por lo que desde entonces se ha rumorado un regreso total a la música.

Anahí confiesa por qué se alejó de la música

A través de sus redes sociales la famosa compartió un vídeo en el que explicó que con el paso del tiempo ha aprendido que cuidar su salud es primero,por lo que puede negarse a hacer ciertas cosas que no le gusten o que no la llenen como artista.

“Ya sé qué quiero y qué no y ya puedo darme esa oportunidad de decidir en dónde quiero estar y en donde no, y no exponerme de más, no no exponer mi corazón, no exponer de más mi salud en todos los sentidos y de mis hijos”, expresó.

Sin embargo este vídeo causó mucha polémica entre sus fanáticos quienes aseguraron que la famosa se había sometido a una intervención quirúrgica para mejorar su aspecto, por lo que un tiempo después ella eliminó el vídeo, en donde también se dijo nerviosa del lanzamiento del tema Déjame vivir.

El nuevo vídeo que compartió la famosa solo habla de lo contenta que está por el lanzamiento de su canción, la cual fue aplaudida por muchos internautas.

¿Qué edad tiene Anahí?

Anahí reveló porqué dejó la música

Anahí Giovanna Puente Portilla es una actriz, cantante, empresaria y modelo, mejor conocida como Anahí, nació en Ciudad de México el 14 de mayo de 1983 por lo que actualmente cuenta con 38 años de edad.

Dede muy pequeña comenzó en el mundo de los espectáculos en el programa Chiquilladas a la edad de dos años, y aunque apareció en varias telenovelas desde muy pequeña fue hasta 2004 cuando su popularidad se incrementó a nivel mundial por dar vida a Mia Colucci y formar parte del grupo musical RBD

