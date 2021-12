Anabel Hernández ratifica el amorío de Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva

La periodista Anabel Hernández contestó a Galilea Montijo y a todos los que menciona en su libro sobre supuestas relaciones de estrellas del espectáculo con gente ligada al narcotráfico, en un texto de "Emma y las Otras Señoras del Narco".

“Esta investigación la he realizado con el mismo rigor y método que mis investigaciones sobre las redes de corrupción y abuso de poder. Tuve acceso a testigos directos, presenciales, de los hechos que aquí narro; personas que justamente estaban ahí, tras bambalinas”.

De acuerdo a la pequeña reseña del libro en Amazon, "el reportaje trata del complejo mundo del crimen organizado en México y su relación con el mundo de la farándula, basado en información de colaboradores muy cercanos a los narcotraficantes.

Anabel Hernández habló de su libro

Galilea Montijo

Según la reportera mexicana, en las páginas "se lleva al lector a las reuniones familiares, fiestas y alcobas de diversos narcotraficantes donde ocurren las historias de amor, compra y venta de placer, incesto, ambición, traición y venganza. Un mundo hasta ahora desconocido".

En el libro, la periodista señala que la conductora del programa Hoy sostenía un romance con Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”. Además, detalla que el capo apoyó a Gali para sacar a su hermana de la cárcel.

Por su parte, la conductora del programa Hoy dijo que le duelen los comentarios sobre su persona en el reciente libro de Hernández y dijo que "podría tomar acciones legales". Sin embargo, la conductora ha sido vinculada con Inés Gómez Mont y su esposo, Manuel Álvarez Puga.

Galilea Montijo asegura que demandará

Galilea Montijo lloró en una entrevista.

"Me molesta .. sí... me pone triste ... también, porque he sido una mujer de trabajo y, bueno, ya tomaré acciones legales, ya en su momento", afirmó la conductora al borde del llanto en entrevista.

Anabel Hernández dice que con este libro busca entender "los diversos componentes de los cárteles de la droga, los cuales tienen sumido a México desde hace décadas en una espiral de violencia en la que son explotadas, desaparecidas o asesinadas decenas de personas inocentes".

