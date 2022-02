Anabel Hernández dispuesta a realizar serie de "Emma y las otras señoras del narco"

Estaría dispuesta a realizar una serie del libro

La periodista Anabel Hernández convocó nuevamente a una rueda de prensa, esta vez para anunciar que procederá legalmente contra el actor Andrés García, luego de que este la amenazara públicamente con motivo de la publicación de su libro "Emma y las otras señoras del narco".

Durante el evento y cuestionada por la prensa, la polémica escritora también dio a conocer que ya ha recibido diversas ofertas para poder conformar una alianza y llevar su libro a una serie televisiva.

Recordemos que dicho material ha causado un verdadero revuelo en el medio del espectáculo ya que diversas actrices, actores, presentadores de televisión y más personas inmiscuidas del medio son relacionadas con personajes del narcotráfico en México y un ejemplo como te informamos en La Verdad Noticias es el de Galilea Montijo, caso en el que incluso Televisa pretende intervenir.

"Hay algunas propuestas de series": Anabel Hernández.

Fue durante dicha conferencia que la periodista respondió a la prensa, "Hay algunas propuestas, ustedes saben y yo lo he comentado tantas veces...yo de estas series de narcos no soy fan, me han invitado a participar en producciones internacionales importantes y no he querido", dijo en un primer instante.

Aunque posteriormente la periodista dijo que estaría dispuesta a ceder ante una producción pero si le garantizan el cumplimiento de una condición: "Si hay alguien que vea el libro no con los ojos del morbo sino con los ojos sociológicos-históricos que tiene, yo podría estar abierta a vender los derechos si alguien realmente quiere hacer una serie".

En el mismo sentido agregó que "No seria una serie como las que hemos visto hasta ahora, a mí me gusta hacer cosas diferentes. Si alguien quiere hacer cosas diferentes y romper esquemas en el tema de las series televisión de esta temática, yo estoy disponible", finalizó.

¿Quién sale en el libro Emma y las otras señoras del narco?

Es una larga lista de figuras públicas las que se encuentran mencionadas en el libro de Anabel Hernández, sin embargo, destacan algunos como Galilea Montijo, Andrés García, Sergio Mayer, Alicia Machado, Joan Sebastian, Lucha Villa, Ninel Conde e incluso Issabela Camil.

Esta última ya hizo declaraciones al respecto y aseguró que no procederá legalmente en contra de la periodista luego de que en dicho material la vincularan con supuestos criminales del narco en México.

