Ana del Castillo asegura tener Covid-19 y amenaza una clínica por no atenderla

La famosa cantante colombiana Ana del Castillo, ha generado gran polémica al protagonizar una serie de amenazas luego de asegurar que tenía Covid-19 para entrar en la Clínica Erasmo de Valledupar.

El incidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde la artista exigía al vigilante de una clínica del norte de Valledupar que la dejara ingresar porque estaba contagiada con Covid-19.

De acuerdo con información del portal RT en Español y retomada por La Verdad Noticias, al parecer la Ana del Castillo se encuentra bajo los efectos de alcohol, pues amenaza al vigilante con que se quedará sin trabajo si no le permite el acceso.

La cantante armó un gran escándalo

En las imágenes se puede ver a la mujer en pijama y con una cubrebocas, que se baja a la barbilla en varias ocasiones frente a la puerta de la clínica, montando un escándalo y amenazando al vigilante del centro médico con hacer que lo despidan si no la deja entrar.

"Yo te grabo y suspenden a la clínica, si no me abres con los seguidores que yo tengo… ¿quieres que lo haga?, bueno, listo. Lo hago", dice la cantante y empieza a filmar al empleado.

Sin embargo las amenazas no pararon ahí, ya que la cantante aseguró que si no le abrían todo el personal sería despedido. "Si no me abres no tienes trabajo ni tú ni nadie. Tengo covid, necesito servicio y no me abren", insistió.

La cantante quería ingresar para ver a su novio

Es importante mencionar que según algunos medios locales, reportaron este sábado que la cantante quiso entrar al centro médico para ver a su novio, que es médico y está ingresado con covid-19.

De momento se desconoce si Ana del Castillo había dado positivo por coronavirus. La Clínica Erasmo de momento no ha comentado el incidente, mientras que las redes sí han reaccionado con memes hacia la artista.