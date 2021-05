Ana de la Reguera triunfa en Hollywood con la película “Army of the Dead”

Ana de la Reguera demostró una vez más que su carrera como actriz aún no ha terminado, pues actualmente se ha vuelto tendencia por su participación en la película “Army of the Dead”, estrenada a través de Netflix y dirigida por el famoso cineasta Zack Snyder.

En esta ocasión, la actriz mexicana protagoniza a María Cruz, una mecánica latina que se une a un grupo de mercenarios, el cual se adentra en Las Vegas en medio de una época post-apocalíptica llena de zombies, para robar un botín millonario de uno de sus casinos.

Durante una entrevista para la revista Marie Claire, de la Reguera reveló que su participación en la nueva película de Netflix fue muy especial para ella, debido a que la llamaron directamente sin hacer casting, pues ya tenían el papel preparado para ella.

Ana de la Reguera disfrutó el proyecto

La participación de Ana fue reconocida por el público.

En ese mismo sentido, la actriz de 44 años de edad nacida en Veracruz, asegura que el darle vida a este personaje ha sido una de sus mejores experiencias trabajando en la pantalla grande.

“The perfect heist takes a deadly team. You Watch ARMY OF THE DEAD, coming to N May 21. #armyofthedead #zacksnyder #zo @netflix #netflix”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Ana cuenta con una gran trayectoria tanto en la pantalla chica como actriz de telenovelas como estrella de Hollywood, llevando el nombre de México en alto, pero sobre todo rompiendo todos los estereotipos de la belleza femenina.

Ana de la Reguera es ejemplo de lucha

Escena de la película "Army of the Dead"

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Ana rompe con el mito de que solo las actrices jóvenes logran triunfar en la industria de Hollywood posicionándose como una de las favoritas del público mexicano y ahora a nivel internacional.

En diversas ocasiones Ana de la Reguera ha confesado que en un momento de su vida, pensó que su carrera como actriz se había acabado después de protagonizar la cinta de Nacho Libre al lado de Jack Black en el año 2006.

