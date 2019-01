Ana de la Reguera contesta a críticas por su comentario en la foto de Yalitza Aparicio (VIDEO)

Luego de la fuerte polémica que se desató en contra de Ana de la Reguera por el comentario que escribió en la fotografía de la revista “Vanitiy Fair” donde Yalitza Aparicio aparece al lado de otras estrellas, la actriz respondió a los internautas que la atacaron.

Ana de la Reguera comentó “Casual” en la imagen de la actriz de la cinta ‘Roma’, lo que los fans interpretaron como burlas e incluso la tacharon de envidiosa.

La actriz mexicana, decidió romper el silencio y responder a los mensajes negativos que recibió en su contra, y dejando en claro para los internautas la verdadera razón de su comentario.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Ana de la Reguera publicó una serie de videos manifestando su tristeza por los comentarios que ha recibido por redes sociales, por lo que señaló que sus palabras se salieron de contexto.

“Puse ‘casual’ porque me pareció que ella sale tan al nivel de la gente, que parece que ha estado ahí toda la vida. Eso significó para mí el casual”, expresó la actriz en el video.

Así mismo, Ana de la Reguera destacó que nunca había dada tanta importancia los comentarios negativos por parte de los internautas, sin embargo, en esta ocasión reconoció que se sintió señalada.

“Me da mucha pena que la gente no lo haya entendido, si no lo entendieron así, aquí está la explicación, y les agradezco el tiempo. Y a todos los demás que me quieren mucho con sus comentarios, les mando un beso”, declaró la artista.