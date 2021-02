Ana de la Reguera: Ella es su GUAPA MAMÁ que será candidata en Veracruz

Ana de la Reguera es una de las bellas actrices que han destacado en el mundo de la actuación en México, pero ahora quien se ha llevado todas las miradas es su guapa mamá ya que recientemente se dio a conocer en el mundo de la política.

Tal parece que muchos famosos han resaltado actualmente en el mundo de la política del país, es por eso que se dio a conocer que la madre de Ana de la Reguera va por una candidatura en Boca del Río, Veracruz.

La mamá de esta famosa se une a los precandidatos como Paquita la del Barrio, Pato Zambrano, Gabriela Goldsmith y hasta luchadores y exfutbolistas anhelan un puesto en el mundo de la política Mexicana.

Y es que recientemente a través de redes sociales la conocida Nena de la Reguera anunció que estaba muy contenta al haber recibido este papel que le permitirá seguir avanzando dentro de la elección interna del partido al que pertenece, pues la mujer va por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Hay que destacar que la madre de Ana de la Reguera de 70 años de edad es asesora de imagen e influencer en redes sociales; en tan solo unos meses logró tener poco más de 52 mil seguidores en Instagram.

Se ha resaltado que también que la guapa Nena de la Reguera tiene una escuela de superación personal y maquillaje, fue modelo, conductora, es escritora, presentadora y ahora precandidata por el partido de MORENA

El anuncio de la mamá de Ana de la Reguera

Así fue el mensaje de la mama de Ana de la Reguera: Compañeras y compañeros de la militancia de Morena, estoy muy contenta porque ya tengo mi papelito porque ya soy precandidata a la alcaldía de Boca del Río. Para mi esto es un honor que me lo hayan invitado. Porque quiero que me ayuden a lograr hacerlo diferente y hacer lo que quiere nuestro querido presidente.

Bajo uno de los lemas más populares del presidente Andres Manuel López Obrador, la madre de la actriz de Hollywood de 43 años, Ana de la Reguera, mencionó que está dispuesta a trabajar como lo ha indicado nuestro querido presidente: no robar, no traicionar y no mentir.

Cabe destacar que aún no se determina si Nena de la Reguera será la candidata oficial, se ha dirigido a los militantes como si fueran la población de su natal Boca del Río; aunado a ello, compartió que fue invitada por el partido y se siente muy honrada por esta oportunidad.

“Tengo muchas ganas de conocerlos, para que juntos empecemos a hacer planes para cambiar al Boca del Río que tanto queremos, estamos listos ya para la transformación”.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!