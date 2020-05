Ana de Armas, la actriz que ha revolucionado Hollywood/Foto: Instagram

Ana de Armas es toda una celebridad. La actriz cubana-española, de 31 años, que saltó a la fama en 2007 gracias a la exitosa serie juvenil española “El Internado”, no está mal cuando después de ocho años, y casi forzada por la falta de roles más allá de la sexy adolescente, decidió cruzar el Atlántico para establecerse profesionalmente en Hollywood.

Desde entonces, se ha dado un gran vuelo hacia una carrera de éxito sin precedentes. Este año recibió su primera nominación al Globo de Oro a la mejor actriz principal en una comedia para Daggers en la parte posterior, que finalmente trajo a la actriz Awkwafina de The Farewell.

Ana de Armas tuvo una destacada participación en la serie "El Internado"/Foto: Vertele

En abril, debutó como una nueva chica Bond en No time to die, la última entrega de la saga del famoso espía; y ya ha sido intimada caracterizada como Marilyn Monroe para la película biográfica que prepara Netflix, Blonde.

Un talento que justifica su ascenso a la cima del cine de Estados Unidos, y que combinado con un amplio círculo social en el que te codearás con todas las celebridades del momento, Ryan Gosling y Harrison Ford, con quienes trabajó en Blade Runner 2049 o Keanu Reeves, con quien compartió un póster sobre Exposed.

Hace unos días también se pudo ver junto a Ben Affleck en Nueva Orleans en el rodaje de su próximo trabajo juntos, Deep Water, un thriller (s) basado en la novela del mismo nombre de Patricia Highsmith.

Ana de Armas conquista con su belleza

Es precisamente este círculo social en el que Ana de Armas está más que incorporado lo que llama la atención de muchos tabloides y, en los últimos días, la actriz ha sido la protagonista de los medios de comunicación, tanto españoles como estadounidenses, que están luchando por relacionarlo con el también actor Bradley Cooper.

Una imagen de ambos en el hotel Four Seasons en Los Ángeles conversando animadamente ha generado rumores de que los actores comparten algo más que amistad. Ninguno de los dos ha hablado al respecto, pero quien sí lo ha hecho ha sido una amiga íntima de la actriz, la española Elena Furiase, que no ha dudado en desmentirlo. "Es una tontería ... no pierdas tu tiempo con esto", ha respondido recientemente a la actriz e hija de Lolita Flowers.

Ana de Armas y Bradley Cooper, quien desde que terminó su relación con Irina Shayk en todo el mundo, buscará una pareja y continuó diciendo que habría mantenido un romance discreto con Lady Gaga, la protagonista de su película “A Star is Born” : se conoce desde hace más de cuatro años.

Los dos participaron en la cinta Juego de armas (2016) y, desde entonces, conservan su amistad. La actriz no tiene derecho a hablar sobre su vida sentimental. Estuve casado dos años con el actor catalán Marc Clotet y hasta el año pasado estuve con el artista cubano Alejandro Pineiro, que profesaba amor en las redes sociales. Ahora tiene lo que parece un sólido romance con el actor y director estadounidense, Ben Affleck.

Ana de Armas ahora ha conquistado a Ben Affleck/Foto: Lecturas

Convertirse en “carne” de las redes de chismes estadounidenses puede servir a las armas con el fin de saber completamente lo que significa ser famoso en Hollywood. La actriz disfruta de sus éxitos, los triunfos en la taquilla y las nominaciones en el campo profesional, pero es víctima del impacto que se supone que es el protagonista de su vida personal.

También te puede interesar: Ben Affleck y Ana de Armas tienen primer paseo familiar con los hijos del actor

Algo que no hace más que reforzar su halo de estrellas, con una carrera que está creciendo a pasos agigantados y que ha sido conquistada por los mismos directores, productores y el público. Además de los proyectos en los que está inmerso, todavía tiene los estrenos de Sergio y The Night Clerk , que se esperan para la próxima semana y febrero, respectivamente.