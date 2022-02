Ana Victoria ocultó el contagio de Diego Verdaguer por esta razón

La familia del cantante quiso sobrellevar su enfermedad con total discreción.

Ana Victoria, conocida en el mundo del espectáculo mexicano por ser hija de Amanda Miguel, rompe el silencio y en una conferencia de prensa desde la Basílica de Guadalupe revela los verdaderos motivos por los que ocultaron el contagio por COVID-19 de Diego Verdaguer.

De manera tajante, la también cantante explicó que tanto ella como su madre decidieron no informar a la prensa de lo que estaba sucediendo ya que no esperaban que él falleciera a causa de esta enfermedad. Asimismo, dejó en claro que su familia no está obligada a contar todo y que hay temas que prefieren mantener en privado.

“Decidimos mantenernos en silencio, porque primero nunca nos imaginamos el desenlace de la historia, y segundo porque tampoco tenemos que decir todo… No era una cosa que estábamos con el deseo de comunicar y sinceramente nos sorprendió a todos”, declaró Ana Victoria, quien pidió ayuda a Toño Mauri para intentar salvar a su padre.

Ya descansa en la Basílica de Guadalupe

Amigos, familiares y fans despidieron al cantante con una emotiva misa oficiada en la Basílica de Guadalupe.

Tal y como te mencionamos anteriormente, la familia del cantante se despidió de él por medio de una emotiva misa en la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella reveló que parte de las cenizas de su padre descansarán en este santuario guadalupano y la otra parte en Hollywood.

“Una parte de ellas va a estar aquí en la Basílica y otra parte va a estar en Hollywood, era un lugar que amaba. Y aquí por supuesto, porque está la Virgen de Guadalupe, a quien veneramos y tenemos en la entrada de la casa, en nuestra recámara, en todos lados”, concluyó la hija de Amanda Miguel.

¿Cómo murio Diego Verdaguer?

El fallecimiento del cantante tomó por sorpresa al mundo del espectáculo.

Fue el pasado 28 de enero cuando La Verdad Noticias te dio a conocer que Diego Verdaguer había muerto a la edad de 70 años. De acuerdo a un comunicado emitido por la familia en redes sociales, su deceso ocurre por complicaciones de COVID-19, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado en una clínica de Los Ángeles desde el mes de diciembre.

