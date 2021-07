Ana Torroja abre posibilidad a bioserie de Mecano

Una de las bandas españolas más populares que hay alrededor del mundo es Mecano, la cual se ha convertido en un icono de la cultura pop, y su vocalista Ana Torroja informó una posible bioserie.

La cantante de 61 años de edad reveló que ya son 23 años desde la última vez que Mecano cantó como banda, aunque los fans han pedido muchas veces un reencuentro.

Pero no importa las peticiones de los fans, pareciera que la banda está distanciada lo suficiente para no querer reunirse nuevamente, pero los seguidores tendrán “Un premio de consolación” para disfrutar del talento de Ana Torroja y Mecano.

Ana Torroja habla de la Bioserie

A Ana Torroja si le gustaría una serie

La ex jurado de Operación Triunfo tuvo una plática muy profunda con la periodista Adela Micha, con quien abordó el tema, y dijo que están en pláticas para un proyecto televisivo.

De hecho, este podría ser o una Bioserie, o una película, pero aún no se define, ni se llega a un acuerdo en concreto.

Por supuesto, la intérprete no pudo hablar de protagonistas, ni de productores, y mucho menos de una fecha de estreno, pues no hay nada concreto, pero las cartas están bajo la mesa.

Este no sería el primer proyecto que se hace sobre Mecano, aunque sí el primero biográfico, y es que desde hace muchos años la obra de Teatro Musical “Hoy No Me Puedo Levantar” da honor a la banda.

Todas las canciones incluidas en la mencionada obra de teatro forman parte de la discografía de la banda española, y sigue presente durante décadas, manteniendo viva la esencia de la banda liderada por Ana Torroja.

