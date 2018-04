Ana Serradilla y Miguel Ángel Silvestre defienden el remake de ‘La boda de mi mejor amigo’

Ana Seradilla y Miguel Ángel Silvestre defienden el remake de ‘La boda de mi mejor amigo’

Después de 21 años, el productor mexicano Celso García decidió revivir la película My Best Friend´s Wedding (La boda de mi mejor amigo), que se estrenó, en Estados Unidos, en 1997. Con una versión mexicana que se llamará “La boda de mi mejor amigo”.

El filme que se estrenará para el 2019 también contará con la participación de artistas como Natasha Dupeyron, Carlos Ferro, Mónica Huarte, Patricia Bernal, Ana Serradilla y Miguel Ángel Silvestre, quienes aseguran que el remake de La boda de mi mejor amigo, será un éxito e incluso tienen la esperanza de que se convierta en el clásico de la comedia romántica mexicana.

Ana Serradilla manifestó sentirse fascinada con la realización de la versión latina de la famosa cinta “La boda de mi mejor amigo”, misma que ha causado gran controversia desde el momento de su anuncio, debido a que el filme que fue lanzado en 1997 es considerado un icono de la comedia romántica.

Durante la conferencia de prensa de la película en México, la actriz que desempeñará el papel de Julia Roberts, explicó por qué accedió a tomar este proyecto que ha dado mucho de qué hablar.

“Yo no había visto la película, yo sé que es muy raro, porque todo mundo la había visto pero yo no, pero me la describieron, me dijeron: ‘oye mira estamos haciendo un casting, es para una comedia’ y yo tenía ganas de volver a hacer una comedia romántica porque desde Cansada de besar sapos, que fue tan exitosa, entonces yo ya no había hecho nada de comedia romántica, y en el momento en que me lo mencionaron dije tengo que estar yo, siento que ese personaje puedo hacerlo yo, me emocioné muchísimo”, explicó Serradilla.

Por su parte, el actor Miguel Ángel Silvestre, quien encarnará al papel de Dermot Mulroney, reveló que tiene entrañables recuerdos de esta cinta. “Yo, todas las navidades en España, está película al igual que Pretty Woman, es una película que ponen y que toda la familia disfruta. Llevo una vida viéndola, recuerdo que leí el guion me gustó mucho la adaptación, porque hay mucho respeto a una gran obra que ya se hizo hace 20 años, pero que también tiene una gran identidad latina”