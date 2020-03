Ana Serradilla responde a acusaciones contra su prometido ¿Corre algún peligro?

Ana Serradilla finalmente ha respondido a las acusaciones en contra de su prometido, Raúl Martínez Ostos, hechas por su ex- esposa, Martha Cristiana, quien asegura haber sufrido de abusos físicos y emocionales por parte del susodicho.

Ana Serradilla defiende a su novio de las acusaciones de Martha Cristiana

Durante un evento de Alfombra Roja, Ana Serradilla declaró que no cancelará su boda con Raúl Martínez Ostos, además no desea que no desea que dichas acusaciones opaquen sus nupcias.

“Yo estoy muy feliz con el próximo evento [...] Un poco triste porque este divorcio se dio hace 5 años aproximadamente y tener estas declaraciones fue como wow y justo a unos días de la boda ”, afirmó.

"Yo solo puedo hablar de lo que viví y de lo que yo conozco"

Ana Serradilla afirmó que su relación con Raúl Martínez Ostos es amorosa y casi de cuento de hadas, además dejará todo el asunto con Martha Cristiana en manos de su prometido.

“Yo no puedo ni juzgar [...] Raúl sabrá cómo manejarlo [...] Yo solo puedo hablar de lo que viví y de lo que yo conozco y de la relación que tengo que yo todavía me pellizco para saber si es real porque estoy con un hombre increíble”, declaró Ana Serradilla.

Las acusaciones contra su prometido

Pese a que Ana Serradilla afirma que su relación, de apenas 2 años, con Raúl Martínez Ostos es estable y amorosa, su ex- esposa y madre de sus dos hijos reveló que se trata de un agresor, quien la maltrató en más de una ocasión.

“Siguen pasando muchas cosas. Yo me he callado miles de veces [...] por proteger justamente las cosas maravillosas que pasamos juntos [...] y ahora se va a tratar de desacreditar esos 16 años que pasamos juntos”, afirmó Martha Cristiana.

De mi ex esposo no hablé mal. Si lo hubiera hecho, si en verdad se trataran de mentiras, con lo bélico que ha sido siempre y más desde que decidí salirme de la relación y dejarlo, hubieran habido demandas. No las hay porque todo lo que digo en dicha entrevista es verdad — Martha Cristiana (@marthacristiana) March 4, 2020

