Ana Paula Dutil revela cómo se enteró de la nueva novia de su ex, Emanuel Ortega

Después de un tiempo de especulación y señales que Ana Paula Dutil hacía en sus redes sociales, sobre la nueva novia de su ex-pareja, Emanuel Oretega, hoy se supo que Ana habló abiertamente a través de un medio de comunicación, donde detalló, confirmó y dijo cómo se enteró de está relación entre el padre de sus hijos y Julieta Prandi.

“Estoy bien, pero me pone mal tantas mentiras. No me siento muy cómoda haciendo estas cosas, pero hay mucha mentira alrededor de todo. Está bueno dar la cara y contar la verdad”, expresó Ana Paula Dutil en CNN Radio Argentina en el programa “El Espectador”.

Emanuel Ortega le reveló a Ana Paula sobre su nueva relación

Ana Paula confirmó que ella ya estaba enterada de esta relación, pero no detalló cómo se enteró, pues tras su declaración parece que el mismo Emanuel Ortega se lo había comentado, “sabía que Emanuel estaba comenzando una relación con Julieta, no me enteré por los medios”, “pareció sano”.

Paula le deseó lo mejor a su ex-pareja, Emanuel Ortega, así como a toda su familia, “le deseo lo mejor y es la verdad. Se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Evangelina (Salazar) ha sido la mejor suegra para mí. No vuelvo a reconquistar a nadie; fue el plan desde un principio”, comentó.

Hijos de Ana Paula se enteraron en redes sociales

Detalló que su hijos se enteraron a través de las redes sociales, “Mis hijos se enteraron por lo mediático que pasó. Pero con Emanuel entendimos que a veces esto es parte del mundo de los adultos, porque en el momento en que él me lo contó se estaba conociendo con Julieta. Nunca se sabe qué puede pasar y nos parecía que no había que contarles a los chicos. Pero sí se enteraron por los medios porque las redes sociales son terribles”.

Por último, habló sobre cómo la familia de Emanuel Ortega apoya la decisión sobre su nueva novia o relación con Julieta Prandi, “la familia de Emanuel no está en contra de su nueva relación. La van a querer a Julieta como lo hicieron conmigo. Con mis cuñadas tengo una relación de hermanas y vamos a seguir teniendo esa relación”, concluyó.