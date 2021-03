Ana Pau Capetillo, hija de Biby Gaytán, sorprende con radical cambio de look

Una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo es la de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quienes han formado una familia ejemplar y llena de influencers.

Ana Paula Capetillo, la guapa hija de la pareja, no deja de sorprender a sus seguidores con sus transformaciones de look y esta vez no fue la excepción.

La joven influencer ha ganado mucha popularidad por sus tips de belleza, en los que deja ver que el maquillaje es lo suyo y sabe cómo sacarle provecho.

Ana Pau Capetillo impacta con cambio de look ¿Cómo Biby Gaytán?

En sus redes sociales suele compartir los cambios de look drásticos que se realiza, pasando de una cabellera rubia a una más oscura, o de tener un cabello largo a un corte que, según sus fans, sólo a ella se le vería bien.

Este es el nuevo look de Ana Pau Capetillo

Ana Paula Capetillo dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de compartir unas fotografías en las que aparece vistiendo una camisa blanca y con lo que parece ser su nuevo look extremo.

Hace unos meses decidió decirle adiós a su larga cabellera y optó por un estilo bob, sin dejar de lado su tono rubio, luego lo pinto de negro y ahora apareció con un flequillo corto y un corte muy atrevido.

La influencer ha compartido en sus redes sociales fotografías mostrando su nuevo look, lo que le valió ganarse muchos halagos por parte de sus seguidores que señalan que hasta luce más joven.

Su hermana Alejandra, con quien comparte un vlog en YouTube, no dejó pasar la ocasión y comentó una de sus imágenes: "Estás brutal… de verdad, brutal”, destacando la belleza de Ana Paula Capetillo.

¿Te gustó el nuevo look de Ana Pau Capetillo?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.