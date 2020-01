Ana Patricia Rojo se PELEÓ con el señor en papelería ¡Qué oso!

Ana Patricio Rojo se PELEÓ con el señor en papelería ¡Qué oso!

La famosa actriz Ana Patricia Rojo de 45 años de edad ha causado polémica recientemente, ya que relató ayer en sus redes sociales el penoso incidente que vivió, al pelearse con un señor de una papelería.

Fue la misma actriz quien dio a conocer a través de sus redes sociales el coraje que tuvo que pasar en una papelería, por lo que se vio en medio de un pleito bastante penoso:

“Acabo de tener un incidente en una papelería donde un individuo que tenía un número de turno posterior al mío dijo que 'eso no importa' y pidió que lo atendieran antes. No lo permití, porque no acepto la prepotencia y me agredió... qué triste'', fueron las palabras de Ana Patricia Rojo tras lo sucedido.

Tal parece que los seguidores de Ana Patricia Rojo no se han quedado callados, pues comenzaron a manifestarse a través de sus comentarios, donde le brindaron su apoyo y aplaudieron que no se dejara de este tipo de personas (prepotentes) que existen en todo el mundo.

Por su parte el usuario @abneryani03 le escribió lo siguiente: "Así pasa, siempre hay una persona que se creen influyentes, pero pues tu solo pedías que respetaran tu turno, ánimo preciosa de que los hay los hay (sic)".

La famosa Ana Patricia Rojo , también ha declarado que pensó en grabar al sujeto, ya que prefirió no hacerlo por temor y precaución, pues el señor se mostró bastante violento.

La falsa muerte de Ana Patricia Rojo

Hay que recordar que en junio del 2019, Ana Patricia Rojo fue blanco de un rumor entre el mundo de la farándula, pues en redes sociales, aseguraban que falleció de Cáncer , casi poco después de la muerte de la actriz Edith González a los 54 años de edad.

“Hola a todos, dicen que me morí. A mí todavía nadie me ha avisado, pero por si acaso ustedes digan que fui buena hija, buena mamá y que nunca le hice daño a nadie intencionalmente. Por favor no lleven flores blancas. No me gustan. Besitosss “.

