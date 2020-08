Ana Patricia Rojo reveló la agresión de Leticia Calderón ¡La dejó sorda!

Las telenovelas mexicanas están llenas de drama, es por ello que a veces los actores se dejan llevar por el personaje, y eso ocurrió entre Ana Patricia Rojo y Leticia Calderón cuando estaban interpretando la telenovela “Esmeralda” donde la ex de Juan Collado le propinó unas buenas cachetadas.

La también actriz de Destilando Amor, dijo que en sus años de trayectoria artística le ha tocado interpretar varias escenas, por lo que a través del canal de YouTube de TLnovelas, contó la historia de aquel golpe, que la dejó sorda.

La famosa dijo que fue en la telenovela Esmeralda, cuando en una escena Leticia Calderón le dio un golpe intenso, que le dejó marcada la cara, y le dejó la secuela en el oído.

“Me ha dado una cachetada que todavía la recuerdo. Me dejó sorda por un buen rato”, reveló., dijo.

La famosa se ha destacado por ser antagonista en varias ocasiones, por lo que suele ser muy común que “reciba su merecido” y en la telenovela protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga no fue la excepción, por lo que dijo que así como Leticia Calderón luce tierna y dulce, tiene un brazo muy fuerte.

“Las siguientes escenas ya no las pude hacer porque no tenían que ver con la cachetada y tenía toda la cara marcada, el oído me zumbaba”.