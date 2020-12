Ana Patricia Rojo responde a CRÍTICAS por vender licuados ¡Entérate!

No es un secreto para nadie que el COVID-19 ha afectado duramente la economía de todo el país, y lamentablemente una de las áreas más afectadas fue el medio artístico; por lo que hemos visto que varios famosos busquen otras alternativas para seguir generando dinero.

Y hace unas semanas, a través de La Verdad Noticias, nos enteramos que la actriz mexicana Ana Patricia Rojo había iniciado un nuevo negocio en la venta de licuados y suplementos alimenticios.

Una noticia que aunque generó todo tipo de reacciones entre los internautas, las críticas hacia este nuevo trabajo de la actriz se hicieron presentes en mayor medida. Un lamentable resultado que ahora la misma artista ha respondido.

Mediante una entrevista para el programa “Ventaneando”, Ana Patricia Rojo habló sobre la complicada situación que existe hoy en día para los artistas, pues los proyectos se han visto reducidos en gran medida.

Asimismo la actriz de 46 años defendió su nuevo trabajo asegurando que el vender licuados y suplementos alimenticios no la hace menos artista; pues su principal motivo es seguir adelante ante todas las adversidades, más aún cuando es responsable de una familia.

“Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable, ni para generar lástima por parte de ninguna persona”