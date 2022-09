Ana Martin decidió no tener hijos para triunfar como actriz y otras razones

Las declaraciones de la primera actriz han dividido opiniones en las redes sociales.

Ana Martín ha conquistado a las nuevas generaciones con su constante interacción en redes sociales, desde donde responde todas las dudas que existen sobre su carrera artística y vida profesional. Incluso, ha hablado sobre su decisión de no tener hijos y las razones han dejado a todos con la boca abierta.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en Instagram, la actriz, modelo y también cantante dejó en claro que su prioridad siempre fue triunfar en el mundo de la farándula y que tener hijos era un proyecto que demanda mucha responsabilidad, algo que no todos están dispuestos a aceptar y que siempre suelen haber peleas.

La actriz dejó en claro que su carrera profesional siempre fue su prioridad.

“En mi vida siempre quise y me incliné en mi carrera artística. Y tenía el siguiente pensamiento: 'Si yo llegara a tener un hijo iba a ser con mi mejor amigo no con el hombre que más amara’, porque luego los hijos andan como pelota de fútbol”, fueron las declaraciones de Ana Martín, mismas que han causado gran furor entre los cibernautas y que ya figuran entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Ana Martín no tuvo una infancia feliz

Dicho tema fue abordado a mayor detalle en una entrevista que ofreció a principios de julio del año pasado para el podcast ‘En Cortinas’ de Luisito Comunica y Juan Bertheau. En dicho encuentro, la cantante confesó que no quiso tener hijos para evitar que tuvieran una infancia infeliz, tal y como ella la tuvo con sus padres separados y viviendo en internados.

“El tener hijos es un proyecto, no es ‘ya tuve al bebé por amor’... Si no voy a estar ahí y no le voy a dar amor, no lo voy a tener”, declaró Ana Martín.

La actriz, quien en los últimos meses ha sido llamada ‘La reina de Twitter’, aseguró que desde muy pequeña no ha sentido necesidad de estar en familia pero no niega que le gustaría haber pasado mayor tiempo con sus padres y recibir afecto por parte de ella. Por último, ella mencionó estar a favor del aborto y de cuidarse durante la intimidad para evitar embarazos no deseados.

¿Cuántos años tiene Ana Martí?

Hoy en día, la actriz es considerada un icono de las telenovelas mexicanas.

Ana Martín nació el 14 de mayo de 1946, por lo que ahora tiene 76 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz inició su carrera artística en 1965 y ha participado en al menos 46 telenovelas, 36 películas y 4 series de televisión.

