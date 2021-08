Ana Martín confiesa que quiere una "muerte digna" y firma su última voluntad.

Ana Martín, reflexionando sobre la llegada de su muerte, confesó que se encuentra preparando todo para cuando llegue su momento de partir. Lo anterior debido a que nunca contrajo matrimonio, ni tampoco tuvo hijos, motivo por el cual la actriz de 75 años no pretende molestar a nadie y busca una muerte digna.

La primera actriz dijo estar tramitando una carta de desahucio por si alguna enfermedad le llega, ya que a su edad, a pesar de contar con seguro médico y tenga alguna enfermedad terminal, o se llegue a caer y no reaccionar; es donde la podrían “dormir”.

“Tengo mi seguro médico, pero si yo no tengo este tipo de enfermedades (terminales) o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen”, explicó Ana Martín.

La actriz está tramitando su carta de desahucio

La también integrante de la telenovela “La Desalmada”, subrayó que este trámite tiene sus requisitos por lo que ya está poniendo atención en ello; así lo reveló durante el programa matutino “Hoy”. “Tiene que ser en tus cinco sentidos y el chiste es que sea con notario, y tu se lo das a tu doctor”, dijo.

“A ver… ¿Quién me va a cuidar?, si no coordino, ya no funciono, no voy a ser una carga para nadie”, dijo Martín.

Ana Martín agradece a sus seguidores por el apoyo

Finalmente, la famosa artista confesó sentirse sumamente agradecida con el cariño de sus seguidores y expresó que si ha comenzado a hablar acerca de su vida privada es en reconocimiento de ellos.

“No soy un ejemplo, les estoy contando (mi vida) y se las seguiré contando, y los amo profundamente porque la gran pasión de mi vida ustedes me la dieron”, precisó la actriz mexicana.

La Verdad Noticias informa que, a pesar de la popularidad que nuevamente está ganando Ana Martín, muchos todavía desconocen a esta actriz de 75 años de edad, de los cuales 50 los ha dedicado a su carrera artística.

