Ana María Alvarado pasa por una terrible enfermedad ¡Está devastada!

La conductora de “Sale el Sol”, Ana María Alvarado, reveló que está pasando por un terrible y delicado momento de salud, ya que se le fue detectado un tumor, así lo confesó la propia famosa, quien abrió su corazón para revelar lo que le pasó.

Desde principios de año, a través de sus videos de Youtube, la famosa conductora dijo que se había sentido mal, sufriendo algunos ataques epilépticos, mismos que había confundido con pequeños infartos y parálisis facial.

La razón de este malestar es un tumor, sin embargo, es un tumor benigno que no necesita ser extirpado aún, pero que le genera complicaciones leves, y teme que continúe creciendo, pues esto significaría que requiere una operación.

“Ahorita no me está dando problemas, pero está ahí; en caso de que me esté creciendo si es conveniente operarlo, pero por el momento no es necesario, aquí está y es un tumor”, dijo.