Ana María Alvarado acusa a Verónica Castro de amenazarla en llamada

La periodista Ana María Alvarado reveló este día en Sale el Sol que la actriz Verónica Castro le llamó muy molesta e incluso la amenazó luego de que ésta diera a conocer que ayudaba a personas que más lo necesitaban.

En ese sentido detalló que la Vero mostró preocupación, pues asegura que sus declaraciones podían mal interpretar y ser sacadas de contexto, todo en medio del mar de polémicas que ha protagonizado.

Tras ser acusada por mantener chats íntimos con menores de edad, la actriz le habría pedido a Alvarado que aclarara el tema y dijera que ella no le daba dinero a nadie.

Ana María Alvarado dice que la Vero está muy molesta

En el programa Sale El Sol, especialista en chismes de la farándula, la periodista Ana María Alvarado dio detalles sobre la llamada que sostuvo con la Vero y cómo la actriz estaba sumamente molesta.

“Se me olvidó el día de ayer para hacer una aclaración de Verónica Castro. Yo aquí comenté que había ayudado a varias personas a subsanar algunos gastos escolares, porque esa información la investigué. No crean que uno se despierta en la mañana para inventar. Entonces me llamó muy molesta y enojada para decir que ella nunca le ha dado dinero a nadie. Que se puede malinterpretar que le daba dinero a las chavas que la están involucrando en estos chat y en estos zoom”, indicó.

Además dijo que ella la ha defendido, pues cree que las conversaciones que tuvo con menores de edad no eran de las más adecuadas:

“Entonces podría parecer que ella les daba dinero para algo a cambio. Entonces le dije, Vero, pero si yo no he hecho más que defenderte, porque opino que sí tuvo una conversación inadecuada con las jóvenes y no estoy de acuerdo con los temas que se tocaron, pero creo que no lo hizo con mala intención y lo dije desde el primer día”, contó.

Verónica Castro la habría amenazado

Alvarado detalló que en la llamada recibió amenazas, reclamos y la advertencia de que tenía su teléfono intervenido, algo que sin duda es delito.

“Muy enojada, una hora de reclamos y quedé de decir ayer y se me pasó. Entonces me acusó con Maxine Woodside, ‘dile que rectifique lo que dice’. Entonces la aclaración la hice allá, pero el comentario quedé que acá.

Ya me mandó a decir que mis abogados y que tiene intervenido mi teléfono, lo cual es un delito, que porque ya sabe con quién platico y obtengo información”, añadió Alvarado.

Finalmente Ana María Alvarado reiteró que Verónica Castro estaría incurriendo en un delito "“Nada más le quiero decir a Vero que eso es un delito, pero aclaro lo que ella quiere que se sepa. No le dio dinero a nadie, no ayudó a nadie. Desde hace un año no tiene conversaciones con este día. Es un delito”...

