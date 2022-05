Ana Gabriel ¿Salió del closet al anunciar separación de la mamá de su hija?

Ana Gabriel es una famosa cantante mexicana que recientemente ha causado fuerte polémica, ya que hace unos días circularon unas supuestas publicaciones que había hecho a través de su cuenta de Twitter el 18 de mayo, alrededor de las 4:28 de la mañana.

Mismas publicaciones que pocos minutos después fueron eliminadas y donde revela que supuestamente había puesto fin a la relación con su compañera por más de 32 años, Diana Verónica Paredes, madre biológica de la hija que la intérprete adoptó desde que la niña tenía 8.

Tal parece que la cantante Ana Gabriel vuelve a ser tema de conversación y es que en internet circulan unas capturas de algunas supuestas declaraciones de la cantante desde su cuenta de Twitter, donde la cantante se sincera con sus fans y seguidores, y relata que terminó una relación de 32 años con quien fuera en todo este tiempo su vestuarista, Diana Verónica Paredes.

Los mensajes de Ana Gabriel

Resulta que en los tuits publicados el pasado 18 de mayo a las 4:28 de la mañana, la intérprete revelaría: “En mi vida como artista me he mostrado abierta ante el público, he sido flexible, pero con el tiempo he cuidado y puesto una línea entre la vida de Ana Gabriel y la vida privada de María Guadalupe”.

Pero eso no fue todo, ya que también comentó: “Hace algunos años se me vinculó afectivamente con la señora Diana Verónica Paredes, la cual ha sido mi vestuarista por 31 años y a la que le debo lo que soy, tanto el amor y respeto de nuestra hija, cuyos padres como lo saben son el señor Mario Cázares y Diana Verónica”.

También escribió: “Hoy me veo forzada a enviar este mensaje, abriendo puertas que nunca pensé abrir, dando declaraciones las cuales jamás pensé dar, dejando atrás el chisme, las mentiras y las notas que solo generan un monopolio a los medios”.

Por último, puso: “La señora Diana Paredes y yo hemos decidido poner fin a una historia de 32 años viviendo experiencias y momentos inolvidables. Me abro con ustedes, amigos-fans, para pedir respeto y detener los chismes, críticas y parloteos de esa relación que hoy termina”. Sin embargo, pocos minutos después de publicar estos tuits, fueron eliminados y hasta el momento se desconoce si efectivamente fue ella o no quien los publicó.

Los rumores de su vida amorosa

Diana Paredes, su hija y Ana Gabriel

Hay que destacar que este no es el único rumor que ha circulado en torno a la vida amorosa de la cantante Ana Gabriel; anteriormente, también se dijo que su primer gran amor en la década de los 80, fue la actriz Verónica Castro.

Lo que sí es que, ninguna de las dos artistas ha confirmado que tuvieron una relación, desde hace más de 30 años, muchos medios de comunicación han especulado al respecto y se sabe que Verónica Castro y Ana Gabriel se conocieron en 1988, en un evento de beneficencia.

En esa época, la actriz tenía 36 años y la cantante 33, y desde entonces nació la amistad, que tiempo después se convertiría en una relación secreta. En los diversos programas de televisión que Verónica condujo, su invitada de honor siempre fue Ana Gabriel, y siempre mostraron la relación tan cercana que ambas tenían, pues además del trato especial, las constantes miradas y coqueteos eran más que evidentes.

Cabe destacar que también se dijo que el tema “Simplemente amigos” lo había compuesto Ana Gabriel para Verónica Castro. Además, en internet se lee que esta relación llegó a su fin por diversos motivos, uno de ellos, porque la cantante Ana Gabriel le pedía gritar a los cuatro vientos su amor y que no estaba dispuesta a vivir a escondidas.

