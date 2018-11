¿Ana Cely Palma sufrió discriminación en Master Chef?

La participante fue desempeñándose cada vez con menos energía y mas insegura en cada uno de los capítulos de Master Chef, la participante se veía con pocos momentos lúcidos en los espacios de entrevista en donde aseguraba que tenía que “demostrarle” a la gente y a sus compañeros que ella si puede.

No obstante la participante Ana Cely, de Chihuahua cada vez se desempeñaba de peor forma y atrajo malos comentarios de sus compañeros que siempre decían que era muy lenta, que no estaba concentrada y que no hacía bien las cosas y desde hace unas semanas que ella debería salir.

En el último programa de Master Chef, Ana Cely no emplató en la primera prueba y no realizó bien los pasos para cocer su puerco, al momento de recibir la crítica del Chef Herrera, está no pudo más y rompió en llanto, cosa que la llevó a la parte final del programa, al decir los chefs su nombre como la próxima eliminada está gritó de felicidad pues se notaba que ya no estaba a gusto en el set de cocina.

Dentro del grupo de personas que se encontraban en contra de la presencia de Ana Cely, según la propia narrativa del programa, son las mujeres más jóvenes de la competencia, puesto que su relación con las señoras era buena según las publicaciones en las redes sociales.

Tal vez no sepamos a ciencia cierta si alguna de estas integrantes jóvenes de Master Chef hizo declaraciones hirientes a Ana Cely pues existe un contrato que impediría a la participante hablar al respecto.

No obstante en redes sociales la participante mexicana fue víctima de comentarios hirientes a su persona por la forma de vestir en los programas, así también como su forma de hablar, sin embargo también fue una de las que más apoyo recibió en Twitter en donde se convirtió en tendencia nacional.