Ana Brenda le propone a Julián Gil que sea el padre sus hijos/Foto: Diez Minutos

Los actores Ana Brenda Contreras y Julián Gil desde hace algunos meses levantaron sospechas de romance por la relación tan cercana que tenían. Sin embargo, ellos han afirmado que su cercanía es porque son muy buenos amigos, casi hermanos. Aún así, Ana Brenda decidió proponerle a Julián que sea el padre de sus hijos. ¿Cómo es posible?

Ahora con la cuarentena, Julián Gil decidió estrenar su nuevo show en línea llamado “Ok! Me quedo en casa”, donde tuvo como primera invitada especial a su mejor amiga, la actriz mexicana Ana Brenda Contreras; en este programa los dos se enlazaron desde sus domicilios y comenzaron a platicar sobre sus proyectos y planes.

Sin embargo, cuando Julián le preguntó a la actriz de Televisa si pensaba tener hijos y casarse, ella respondió de una manera que sorprendió hasta a el mismo actor:

“¿Por qué la obsesión con casarse y tener hijos? Yo quisiera que me tú dijeras (…), si yo no encuentro, tú vas a tener que echarme la mano, así que no cierres la fábrica”, declaró Ana Brenda.

¿Ana Brenda tendrá un hijo por inseminación artificial?

Ante esta polémica respuesta, el conductor y actor argentino decidió preguntarle cómo sería el procedimiento para que él le hiciera un hijo, por lo cual, Gil dió la posibilidad de una inseminación artificial argumentando que él no tendría problema de masturbarse y congelar sus espermas si ella los necesita en algún momento.

Ana Brenda no supo afirmar si realmente se haría una inseminación, pero reveló que sí le encantaría tener hijos; incluso expresó que le hubiera gustado tenerlos desde antes, pero al no haber encontrado a la pareja ideal, no se pudo dar la oportunidad.

Sin embargo, la actriz de 33 años reveló que ya no piensa en el matrimonio, porque siente que es algo que no es para ella, así que sí podría elegir el embarazo en solitario como lo han hecho otras famosas. Y quizá, el padre de su primer hijo sea el mismísimo Julián de 49 años.