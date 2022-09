Ana Brenda Contreras tiene una enfermedad y piensan que podría estar embarazada

La famosa actriz Ana Brenda Contreras ha tenido un padecimiento que hace que la gente piense constantemente que está embarazada porque también la afecta cuando está en filmación de las telenovelas.

Actualmente, la actriz está actuando como protagonista en una novela de Telemundo que se llama “El Conde: Amor y Honor” junto Fernando Colunga y se planea que saldrá al aire en el 2023.

Pero esta enfermedad podría estar afectando su trabajo en la telenovela de Telemundo, sin embargo, ella revela que, aunque se sienta mal ella acude a los llamados para cumplir con su labor como actriz.

¿Qué es lo que tiene Ana Brenda Contreras?

Ana Brenda Contreras tiene está enfermedad.

La actriz Ana Brenda Contreras contó que padece Síndrome de Colón de Irritable lo que le provoca muchas molestias estomacales e inflamación abdominales. Es por este síntoma que la gente ha pensado que podría estar embarazada.

“Ya fui a varios doctores y ya probé mil dietas y medicamentos… Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en alfombras rojas, además de que no se me antoja. Aún así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el “estás embarazada”. dijo la actriz.

Asimismo, confesó que el exceso de trabajo y el estrés complican más su padecimiento, ya que también sufre de ansiedad algo que comenzó a sufrir tras el fallecimiento de su papá.

Aprovechamos para mostrarte en La Verdad Noticias como luce Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga en "El Conde".

Te puede interesar: Sebastián Rulli se negó a trabajar con Ana Brenda Contreras por esta razón

¿Quién es el nuevo novio de Ana Brenda?

Ana Brenda Contreras y su novio.

La famosa Ana Brenda Contreras actualmente tiene una relación con el empresario Zacarías Melhem desde el 2020. Aunque mantienen su noviazgo en un bajo perfil, ya que él no es famoso así que no está acostumbrado a la fama.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!