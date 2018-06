¿Ana Brenda Contreras terminó su relación con Iván Sánchez?

Ana Brenda Contreras ya no pudo más y confirmo lo que muchos de sus fans ponen en duda sobre su relación, ya que desde hace varias semanas se ha rumorado en redes sociales que la actriz y su actual pareja, Iván Sánchez, tienen problemas y podrían estar distanciados por cuestiones de trabajo.

A pesar de los miles de rumores por existir han sabido atravesar estos obstáculos juntos, por lo que todavía mantienen en pie su amorío. Pero hace unos días volvieron a surgir las especulaciones y ahora sí Ana Brenda se enojó y habló con el corazón en la mano para confirmar lo que todos ya sospechan sobre su relación con Iván Sánchez.

#internationalkissingday ✌ Una publicación compartida de Ana Brenda (@anabreco) el 13 Abr, 2018 a las 6:20 PDT

En entrevista con De Primera Mano, Ana Brenda contó la verdad y explicó lo que en realidad está sucediendo:

"Pues no sé de dónde salió ese rumor, no, no , o sea es que me da risa porque la gente según lo que ven en Instagram es (la realidad), como si no subiste foto algo te pasó; si subiste fotos juntos, están contentos, ¿o sea? Creo que Instagram es una herramienta valiosísima y me encanta comunicarme por ahí, pero no es la vida", comentó Ana Brenda.

La relación entre Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez va viento en popa desde que en febrero de 2016 el actor español confirmó a través de sus redes sociales que mantenía un noviazgo con la actriz mexicana.

En agosto de 2017 Iván regresó a su tierra natal España para protagonizar el musical ‘El guardaespaldas’ y aunque se creía que la distancia pondría fin a su relación, no fue así, al contrario, se fortaleció.