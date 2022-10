Ana Brenda Contreras se despidió de su larga cabellera; cambio de look impactó

Ana Brenda Contreras de 35 años de edad decidió arriesgarse con un nuevo cambio de look, y es por ello que se despidió de su larga cabellera, pero ¿cómo luce la famosa con su nuevo corte? En La Verdad Noticias te compartimos el antes y el después de la actriz.

Y es que, en sus historias de Instagram la famosa les confesó a sus fieles admiradores que quería cambiar y ayudar a alguien, ya que el pelo que se cortó lo donará, motivo por el cual, la famosa ahora luce un corte que la hace lucir mucho más joven.

Cabe mencionar que desde que tenía 16 años de edad se ha caracterizado por su larga cabellera en las telenovelas, pues recordarmos que desde muy joven la actriz lucía sensual, pero ahora a su edad cambió demasiado con su nuevo look.

Fotos de Ana Brenda Contreras de su nuevo look

La actriz de telenovelas se despidió de su largo cabello

En un video que también compartió en su perfil de Instagram comentó: "Me dieron ganas de cambiar y hacer feliz a alguien con algo que a mí no me tenía muy contenta". Expresó, pues se quitó de 30 cm de pelo sano para poder donarlo.

Nuevo corte de cabello de la actriz dejó enamorados a los fans

Por su parte, los fans comentaron que luce espectacular y muy bella, mientras que famosos como Juanpa Zurita, Julián Gil, Mauricio Barcelata, Geraldine Bazán, Chantal Andere, Galilea Montijo, María León, Andrea Legarreta, Sebastián Rulli, Ángela Aguilar, entre otros, reaccionaron al nuevo look.

¿Qué novelas ha hecho Ana Brenda Contreras?

La actriz fue parte del elenco de "Teresa"

La actriz Ana Brenda Contreras desde muy joven dio a conocer su talento en las telenovelas como: "Barrera de amor", "Juro que te amo", "Sortilegio", "Teresa", "La que no podía amar", "Corazón indomable", "Por amar sin ley", entre otros proyectos.

