Ana Brenda Contreras llama facilota a Galilea Montijo

Ana Brenda Contreras no dudó en reclamarle a Galilea Montijo luego del cercano encuentro que tuvo la conductora en el programa Hoy con Iván Sánchez durante su participación en la sección Verdad o Reto. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México En este segmento, Galilea e Iván actuaron una escena en la cama en la que había reconciliación con beso incluido, momento en que los famosos quedaron a escasos metros antes de culminar el acto. Tras ver las imágenes, Contreras reprochó a Montijo su cercanía con Sánchez, quien es la actual pareja de la actriz. “@GalileaMontijo No todo queda entre familia te ando vigilando hermana ????‍♀️ #BienvenidaAlClubdeLasFacilotas”, escribió Ana Brenda en Twitter. https://twitter.com/anabrendac/status/923258223905427456 Y es que Ana Brenda no dudó en emplear las mismas palabras que su novio le dijo a Gali en la emisión matutina, pues durante la escena, el actor cuestionó a Montijo diciéndole: “O sea, eres una facilota”, a lo que ella respondió: “¿Hasta ahorita te enteraste?”. Tras las declaraciones de Ana Brenda, sus seguidoras no han parado de comentarle que cada vez son más mujeres las que se suman al Club de Las Facilotas. Aquí la escena: https://twitter.com/programa_hoy/status/922853036824727552

