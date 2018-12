Ana Belena vive una etapa muy feliz con su rol protagónico

De entrada Ana Belena manifestó su enorme alegría porque esta telenovela es la número 1 en este canal que apenas lleva dos años de vida, algo que la llena de satisfacción porque en esta empresa predominan las novelas turcas.

Recordó que ella empezó en TV Azteca, la cual cuenta con una de las mejores escuelas de actuación. “Para ingresar a esa escuela de actuación se realiza un casting en todo México, es una escuela buenísima, tanto así que sus alumnos están actualmente protagonizando proyectos en Televisa, otros como yo estamos intentando por acá en los Estados Unidos, entrar es muy complicado, el examen para entrar en toda la república y solamente entran unas 40 personas y solamente la mitad logran titularse”.

En “La Taxista”, interpreta a un personaje valeroso como “Vicky”.

La diva reconoció que la actuación es una carrera muy complicada. “Esta es una carrera de resistencia, realmente una tiene que aguantar vara, hay rachas muy buenas, pero hay otras donde te planteas si elegiste el camino correcto o no”. Lo curioso es que ella no tenía planeado dedicado a esto.

“Empecé haciendo comerciales, el primero lo hice a los 4 años, y fue chistoso porque yo estaba jugando con una amiga a la que su mamá inscribió en un casting, y cuando llegaron los productores a su casa me eligieron a mí. Mi mamá me dejó hacer ese comercial, pero fue hasta los 12 años que tomé un curso de verano en una agencia de modelos y a partir de ahí empezaron a llamar para hacer comerciales, a los 17 años estaba decidiendo entre estudiar mercadotecnia o psicología y fue cuando me llamaron de TV Azteca para hacer un casting, fui y desde entonces me quedé, mi mamá me dijo que entrara y que si no me gustaba podría seguir estudiando. La verdad es que desde que entré me encantó”.

A partir de entonces su carrera ha sido meteórica, pues ha participado en destacadas producciones como “Bellezas Indomables” (2007), “Tengo Todo Excepto a Ti” (2008), “Eternamente Tuya” (2009), “La Loba” (2010), “Huérfanas” (2011), “Los Rey” (2012), “Hombre Tenías Que Ser” (2013), “UEPA! Un Escenario Para Amar” (2015), “Un día cualquiera” (2016), “Sangre de mi tierra” (2017-18),y “La taxista” (2018), donde da vida a Victoria "Vicky" Martínez Contreras.

Ana Belena asegura que en México se ha evolucionado enormemente en cuestión de producción de series y telenovelas, celebrando que se haya terminado esa etapa de “exclusividades” que solamente daño a la industria.

Finalizó reiterando fu felicidad por ser la protagonista de “La Taxista”, donde puede dar vida a un personaje valeroso como “Vicky”, una madre soltera que lucha con todo para salir adelante. También comentó que participó en una película que será estrenada el próximo año.

Ricardo D. Pat