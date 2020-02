Ana Bárbara y la hija de Mariana Levy enloquecen a fans con un dueto (VIDEO)

La reina grupera Ana Bárbara, además de ser una artista comprometida con su público, también disfruta dedicarle tiempo a sus hijos, pues a la famosa artista le fascina compartir videos de sus pequeños. En uno de sus clips en Instagram, se aprecia a la cantante improvisando un dueto con Paula, la hija de Mariana Levy.

Recordamos que desde que Ana Bárbara inició un romance con "El Pirru", la cantante se dedicó en tiempo completo al cuidado de los hijos de él, pero, tras varios años, decidieron finalizar su relación sentimental, pero a pesar de ello, la cantante tiene una relación sólida con los hijos de Mariana Levy.

En el video que compartió Ana Bárbara en Instagram, se puede observar a la intérprete de "Bandido" cantando junto a la hija de Mariana Levy el tema "Rompiendo cadenas".

Muy a su estilo la cantante Ana Bárbara comenzó a interpretar aquel tema, pero, cuando llegó el turno de la hija de Mariana Levy, los fans enloquecieron al verlas juntas cantando.

La hija de Mariana Levy dejó cautivados a los internautas, pues la joven ha demostrado el talento que tiene, incluso la habilidad que mostró al improvisar un dueto junto a Ana Bárbara.

"Con tantos hijos nunca me siento sola. Si no me acompaña uno me acompaña otro". Comentó Ana Bárbara.