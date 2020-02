Ana Bárbara y Bronco estrenan el vídeo musical de Mi Corazón

Fue el pasado 18 de diciembre cuando Ana Bárbara, reconocida cantante del género regional mexicano, sorprendió a todos sus seguidores cuando anunció que se había reunido con el grupo Bronco para colaborar juntos en una nueva canción que llevaría por título “Mi Corazón”.

Esta canción pertenece al género mariachi-grupero y a pocas horas de su lanzamiento en todas las plataformas digitales ha dejado a más de uno con la boca abierta debido a que el sencillo fue producido por Junior Cabral, quien se caracteriza por imprimir una excelente calidad en todos sus trabajos.

Ana Bárbara ha sido la encargada de componer en su totalidad la nueva canción que el día de hoy se ha liberado y la cantante consideró que el grupo Bronco eran los indicados para interpretarla junto con ella mientras que el vídeo musical contó con la dirección de Pablo Croce.

En el vídeo podemos observar como Ana Bárbara demuestra que a sus 49 años de edad sigue siendo una de las mujeres más sensuales del mundo de la música mientras los integrantes del grupo Bronco toca con el sentimiento que los caracteriza mientras están arriba del escenario.



“Esta canción es la expresión de un estado de ánimo en el que más de una vez como mujer me he encontrado y el hecho de poderla hacer llegar al público con el grupo Bronco es un privilegio y me deja claro que para el género masculino también tendrá un mensaje con un importante significado”, declaró Ana Bárbara al respecto de su nueva canción.

Lupe Esparza, vocalista y líder del grupo Bronco, declaró en una reciente entrevista que se encuentra maravillado de haber trabajado con una mujer talentosa y trabajadora como Ana Bárbara y confesó que toda la agrupación se ha enamorado de la canción debido a que la letra es muy bonita.

