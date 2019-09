Ana Bárbara se muestra en atrevida lencería

Ana Bárbara es una de las cantantes gruperas favoritas del público, la intérprete de “Bandido” no deja de demostrar que la edad en ella no pasa en vano, y por ello hoy luce como todo uno de los mejores vinos, mientras más pasa el tiempo está mejor. Y es que la cantante no duda en subir a su Instagram fotos en vestuarios muy atrevidos, que llaman a atención de toda la sociedad.

Instagram se ha convertido en una de las plataformas favoritas de las cantantes, famosas e influencers, no solo para promocionarse, sino para también derrochar sensualidad a través de videos o fotografías muy candentes, tal es el caso de Ana Bárbara, que este miércoles se mostró con una chaqueta verde, pero debajo no había nada más que lencería de encaje.

“Aquí nomás checando como andan mis bandidos y bandidas! Les mando besos”, puso la cantante como pie de foto de la candente imagen

La imagen alcanzó rápidamente, más de 11,600 “me gusta” y comentarios por parte de los fanáticos, que reconocieron la belleza de la cantante. Sin embargo, hubo opiniones encontradas, pues mientras unos le decían lo hermosa que se ve, otros aprovechaban para decir que está muy grande para vestirse de esa manera.

“Ya estás vieja para vestirte así ya estás vieja”, “Sexy como siempre”, “MI REINA estas HERMOSA TE AMO”, “Wow te ves radiante Hermosa y súper sexy bb”, fueron algunos de los comentarios que recibió Ana Bárbara.

Vale la pena comentar que Ana Bárbara ha indicado un nuevo segmento en su canal de YouTube, se trata del #TipBarbaro, donde da consejos, para ayudar a sus fanáticos con sus rutinas de ejercicio fáciles y sencillas para quienes se quedan en casa.

Ana Bárbara cuenta con más de 1 millón de seguidores, quienes día a día se dan un taco de ojo con las candentes publicaciones de la cantante.

