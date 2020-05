Ana Bárbara presume muy sexy sus regalos del Día de las Madres

Muchas de las famosas celebraron el día de las madres el pasado domingo 10 de mayo, pero ninguna como Ana Bárbara que fue consentida en todo momento con sus hijos, con quienes pasa el confinamiento por coronavirus.

En ese sentido, este lunes la famosa decidió mostrar lo afortunada que fue al recibir regalos en este día especial, pero lo hizo de una manera muy característica, presumiendo sus sexys atributos físicos, pues le había regalado algunas prendas y accesorios para lucir más guapa que nunca.

Publicó a través de su Instagram una fotografía en la que aparece con un sombrero negro, un vestido gris entallado y joyería, la cual presumió como el regalo que le dieron sus hijos para celebrar el día de las madres.

Mira la foto de Ana Bárbara

Además la famosa compartió algunos videos en los que se puede ver a sus hijos realizando las tareas del hogar, pues esa fue su manera de consentir a la cantante durante el día de las madres.

“si la vida te da hijos, que un día del año se encarguen de las labores de la casa”, publicó.

La famosa es muy cercana a sus pequeños y en esta cuarentena lo ha demostrado, pues cada que puede pública historias, videos o Tik Tok con ellos, sobre todo haciendo ejercicio, pues considera que es importante mantenerse activos en estos días.

Ana Bárbara ha sido una de las famosas que no solo promocionan el “Yo me quedo en casa”, sino que también han promocionado la campaña “Yo me muevo en casa”, para que los días encerrados no sean una excusa para no hacer actividad física.

Ese es el mayor secreto para que a sus casi 50 años, cuente con un cuerpazo y una energía que seguro le envidian mujeres mucho más jóvenes que ella.