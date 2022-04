Ana Bárbara le responde a José Manuel Figueroa tras acusarla de robar canción

Ana Bárbara y José Manuel Figueroa fueron una de las parejas favoritas en el medio del espectáculo, sin embargo, de ese romance solo quedan disputas, entre ellas la que tienen por la canción "Fruta prohibida", un tema de la cantautora mexicana que el hijo de Joan Sebastian reclama como suyo.

El también cantante indicó durante una entrevista que él escribió la canción durante su relación con Ana Bárbara y se la entregó como un regalo, aunque aseguró que no desea regalías insistió que su nombre aparezca en los créditos oficiales.

“Nunca he dicho que no, siempre va a ser de ella. Se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra, se lo pedí hace dos o tres años y platiqué con ella para que me compartiera el crédito”, dijo durante una entrevista con Venga la Alegría.

Te puede interesar: Lucía Méndez asegura que Chayanne quería conquistarla y ella “lo bateó”.

La cantante fue cuestionada al respecto durante un encuentro con los medios, en aquel momento calificó de "machista" la actitud de José Manuel Figueroa pues aseguró que las mujeres también son capaces de componer y ser productoras ejecutivas.

¿Ana Bárbara demandará a José Manuel Figueroa?

La cantante se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 8 de mayo y durante la conferencia de prensa, retomada por Ventaneando, no evitó ser cuestionada una vez más sobre las acusaciones de José Manuel Figueroa, por lo que puntualizó en que fue ella quien escribió "Fruta Prohibida" y registró la melodía desde 2004.

“Está registrada la canción, tuve una disquera que me cuidó y me protegió”, dijo la cantante añadiendo que desconoce el motivo por el que Figueroa ha insistido en el tema pues su relación habría llegado a su fin sin conflictos.

Sobre si tomará acciones legales por daños y prejuicios contra su expareja, la intérprete de “Bandido” negó que sea así y señaló que en caso de tener que llegar a cuestiones legales su canción cuenta con el registro necesario para defenderla.

“Hacer una acción legal o algo no porque, te voy a decir una cosa, creo que lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo. Lo mío está perfectamente bien documentado, registrado, avalado y protegido por fortuna”, detalló.

¿Cuál es la edad de Ana Bárbara?

Ana Bárbara Indicó que llegó a sentir pena y miedo de confesar que era compositora.

51 años. 10 de enero de 1971.

La cantante Ana Bárbara confesó que por prejuicios y poca presencia de mujeres en la industria de la composición, prefirió ocultar que ella escribía sus canciones, a tal grado de dejarlo en varias ocasiones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!