Ana Bárbara lamenta la muerte de un ser querido y comparte mensaje de despedida

Ana Bárbara compartió con sus seguidores en redes sociales la noticia de la muerte de su cuñado, José Alfredo Jiménez Jr., quien fue uno de los principales impulsores de su carrera.

La cantante mexicana se despidió de José Alfredo mediante una fotografía de ellos dos en su juventud, en lo que parece ser una fiesta familiar. Acompañó la imagen con un texto en el que dejó en claro su aprecio hacia el fallecido.

“Con amor hasta el cielo. Me he dado cuenta que la vida misma se encarga de poner a las personas que deben de estar en tu corazón según tus experiencias con ellas, y es por eso que hoy quiero manifestar mi tristeza al decirle ‘buen viaje’ a un ser que sin duda es especial, pues se queda en mí”, escribió Ana Bárbara en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Aparte de ser el papá de mis amados sobrinos, fue una de esas personas que me alentó a seguir creyendo en mis sueños, brindándome apoyo incondicional en esos momentos”.

Ana Bárbara agradece a José Alfredo Jiménez Jr.

Captura: Instagram.

La intérprete de “Bandido” reconoció a su cuñado como parte fundamental para el despegue de su carrera, pues José Alfredo siempre la impulsó a no darse por vencida y encontrar una disquera que grabara sus canciones.

“Él fue quien me recomendó con el director de cine René Cardona y así tuve la oportunidad tanto de actuar como cantar, interpretando ‘Si nos dejan’ en la cinta ‘Pero sigo siendo el Rey’, la vida de su padre. Me llevó varias compañías disqueras en las que amablemente me dijeron que no, pero él siempre me impulsó a ir por el ‘SÍ’ ”, expresó.

Ana Bárbara, cuyo nombre real es Altagracia Ugalde Mota, recordó que había grabado dos canciones de la autoría de José Alfredo, “Cómplices” y “Me hace falta una pieza”. Finalmente se despidió diciendo:

“NOS VEMOS EN EL MÁS ALLÁ mi amado José Alfredo Jiménez 2do. “Mi Cucus” quien fue mi cuñado amigo, y compadre del alma”.

Edad de Ana Bárbara

¿Cuántos años tiene Ana Bárbara?

En 2021 Ana Bárbara tiene 50 años. Nació el 10 de enero de 1971 en Río Verde, en el estado de San Luis Potosí, México.

