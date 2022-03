Ana Bárbara explota contra José Manuel Figueroa por comentario machista

La cantante explota contra José Manuel Figueroa por comentario machista

Durante una entrevista que la cantante Ana Bárbara tuvo con el programa “De primera mano”, habló sobre el polémico comentario de José Manuel Figueroa, quien comentó en un video en redes sociales que la canción “Fruta prohibida” es de su autoría; la cantante fue contundente al respecto.

Y es que, el cantante apareció interpretando la exitosa canción y expresó: “Rescatando mis canciones y composiciones, aunque se vaya del rancho el becerro, regresa la vaca el cuatrero”. Comentó el famoso, lo que ha causado todo un revuelo en las redes sociales.

Recordamos que a mediados del año 2021 te informamos en La Verdad Noticias que la ex novia de José Manuel Figueroa lo acusó de maltrato y abuso. Farina Chaparro lo acusó públicamente a través de varios videos donde evidenció el maltrato que sufrió.

Ana Bárbara llamó machista y misógino a José Manuel Figueroa

La cantante comentó: "Espero que lo que diga tenga congruencia... mis canciones están registradas todas están bien legalmente. Espero que no sea uno de los actos misóginos que luego a los hombres les gusta descalificar a las mujeres". Mencionó la famosa.

De igual forma la cantante mexicana comentó que ha escrito canciones como “Lo busqué”, “Qué poca”, “No es brujería”, “En realidad” de Ángela Aguilar, así como otras canciones hace más de 25 años. Por otro lado comentó que es una carrera muy complicada para una mujer.

La famosa dijo que las mujeres se tienen que dividir cuando es mamá, novia, hija o hermana, si trabaja, entre otras cosas, por lo que comentó que los espacios casi están destinados para los hombres, pues ha escuchado que algunas personas dicen que las mujeres no les gusta o las mujeres no venden.

En la entrevista, la cantante comentó que no podría proceder legalmente ya que sus obras están en orden y registradas y dijo: “sería muy desafortunado que un comentario misógino, porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción, esa y muchas canciones”.

¿Cuánto dinero tiene Ana Bárbara?

La cantante estrenará nueva canción con Cristian Castro

En diciembre del 2021 dieron a conocer que el patrimonio de la intérprete de “Bandido” asciende a 25 millones de dólares, de acuerdo al portal Celebrity Net Worth. Por otra parte, la famosa ha obtenido reconocimientos como el Grammy Latino en el 2005 a Mejor Álbum del Regional Mexicana.

Actualmente la cantante Ana Bárbara se encuentra promocionando su gira de conciertos "Pedazos de mi alma Tour", de igual forma ha revelado en su cuenta oficial de Instagram que el próximo viernes 25 de marzo estrenará la canción "De vez en cuando" junto a Cristian Castro.

