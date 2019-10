Ana Bárbara enseña su esbelto abdomen en prendas cortitas

La cantante mexicana Ana Bárbara ha encontrado la manera de permanecer activa en el mundo de las redes sociales, pues le encanta presumir su figura, misma que ha sabido conservar a pesar del paso de los años. Y es que Ana Bárbara tiene 48 años en la actualidad, pero se sigue viendo y moviendo como si tuviera 20 años.

Ana Bárbara es una de las principales exponentes del género grupero en México, pues como olvidar aquel “bandido” que nos ha puesto bailar a todos en alguna ocasión. No obstante, Ana Bárbara no solo se destaca por su talento, sino por su belleza, y lo ha dejado claro en una foto que publicó en su cuenta de Instagram este 22 de octubre.

Ana Bárbara se mostró debajo de la sombra de un gran árbol, descansando y rodeada de naturaleza, con una camiseta gris que amarró para dejar al descubierto su abdomen, además de utilizar un mini short, que enamoró a todos sus seguidores.

“Admirando ando el paisaje e incesantemente soñando y pa’ no perderme en el tiempo, tierra firme estoy pisando, quiero que tengan presente que los que amo y me aman son rayos de luz,son los que iluminan la senda por donde voy caminando, Quiero darles las gracias por siempre estar conmigo, por no dejarme sola, por ser los que me siguen inspirando”, dijo Ana Bárbara a todos sus fans.

La publicación que compartió Ana Bárbara alcanzó más de 25 mil reacciones por parte de sus seguidores, quienes se manifestaron con su “Like”, además recibió comentarios que hacían referencia, principalmente, a su “cuerpazo”.

Ana Bárbara cuenta con más de 1 millón de seguidores, que se deleitan con su belleza, pues la cantante suele publicar algunas fotos, donde, aunque ella no lo quiera, se nota su belleza, tanto espiritual como física.

