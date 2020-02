Ana Bárbara destrozó a Gavito por crítica de su canción "Lo Busqué"

Resulta que en el concierto número tres de "La Academia", Angie Flores, la chica hondureña, le tocó cantar e interpretar el tema y "Lo Busqué", lo hizo de una manera espectacular pero a la hora de la crítica Arturo López Gavito se le fue con todo y dijo que esa canción era Incluso de mal gusto, cosa que no pasó a mayores hasta en la semifinal.

Desde hace una semana se supo que el invitado de honor a la semifinal sería la reina grupera Ana Bárbara, quien en estos momentos está en promoción de su más reciente sencillo “Que Poca”, con la cual ha logrado colocarse como uno de los temas favoritos en la radio.

“Te pusieron una canción espantosa, horrible, no entiendo cómo alguien... A pesar del bodrio de canción, tu voz estuvo encima de todo y lo lograste hacer mejor que cualquiera que la cante que yo no quiero saber”. Fueron las críticas que hizo Arturo López Gavito a Angie Flores quien interpretó "Lo Busqué".

Resulta que Ana Bárbara había hecho una presentación junto a los académicos, había interpretado un par de sus canciones muy famosas y posteriormente Adal Ramones salió a entrevistarla, dentro de las preguntas retomaron el tema de una canción que había elaborado con Bronco, ahí ella se soltó en contra de Arturo López Gavito en pleno programa de "La Academia".

El mensaje de Ana Bárbara para Gavito en "La Academia"

“Mi Corazón” es una canción que salió de este corazón bandido que es un dueto con el grupo Bronco y que al igual que algunos jueces opinan que los compositores hacemos canciones que están un bodrio”, comentó Ana Bárbara.

“Con todo respeto señor, la canción ‘Lo Busqué’ es una canción que escribí en un momento muy triste, tú lo sabes (Señala a Adal Ramones) me permitiste presentarla tu programa, aunque algunos consideran que esta canción es una porquería, salió de este corazón bandido”. Señaló Ana Bárbara.

“Ojalá que aprenda que cuando tenga una crítica a respetar la obra, no importa que no nos guste hay que saber respetar, una cosa es criticar y otra cosa es ofender”, le dijo en su cara a Gavito, quien sorprendido no sabía cómo reaccionar ante una reina grupera.

