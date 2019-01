Ana Bárbara deja al descubierto su retaguardia con ajustado leggings (VIDEO)

La cantante Ana Bárbara, es una de las artistas musicales más sensuales de los últimos tiempos y ni que hablar de su talento para la música, ya que es una de las intérprete más populares del género de banda en México.

Ana Bárbara mantiene comunicación con sus admiradores a través de sus redes sociales, en donde cuenta con más de 700 mil seguidores a quienes deleita con las atrevidas fotografías que comparte.

En esta ocasión, Ana Bárbara se robó el aliento de sus fanáticos al compartir un ardiente video en su cuenta personal de Instagram, en la cual deja al descubierto su escultural figura con una ajustada prenda.

En el clip, se puede ver a la cantante vestida con unos entallados leggings color azul, el cual realza la exuberante retaguardia de Ana Bárbara.

Ana Bárbara acompañó el video de las siguientes líneas: “Nunca es tardes!!! Cada día intentos hacer la mejor versión de mi misma y es que ahora me doy Cuenta que el crecimiento no ha sido ni es como yo pensaba de fuera hacia dentro, Echar un clavado en lo más profundo de mi ser “Me asusta pero me gusta” tomar la decisión de empezar a fortalecer el interior me está haciendo sentirme en armonía con el Universo en comunión con el todo poderoso y uno a uno con mi Dios interior”, escribió la cantante mexicana.