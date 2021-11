Ana Bárbara da positivo a COVID-19 previo a su concierto en Guerrero

Previo a su concierto en Taxco, Guerrero, Ana Bárbara dio positivo a COVID-19 por lo que tuvo que cancelar su presentación programada para el sábado 27 de noviembre, situación que tomó por sorpresa a sus fans, ya que no fue la única presentación que tuvo que ser pospuesta.

A través de sus historias de Instagram, la cantante grupera anunció que al llegar a la ciudad de Taxco decidió someterse a una prueba rápida de coronavirus, pues empezó a sentir algunos síntomas.

Y es que, recientemente la cantante se vio envuelta en una lamentable noticia, pues la artista anunció la muerte de un ser querido, su cuñado, José Alfredo Jiménez Jr, quien reconoció fue parte fundamental para el despegue de su carrera.

La cantante confirmó la noticia a través de un comunicado.

En el video compartido por la intérprete de ‘Bandido’ a través de sus redes sociales, la artista anunció que su concierto programado para la noche del sábado debía ser cancelado, pues su salud en buenas condiciones tras dar positivo al virus.

“Pedazos de mi alma venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que salí positiva a COVID”, explicó la cantante a sus millones de seguidores.

Respecto a su estado actual de salud, la cantante grupera reveló que aunque se siente mal, sus síntomas son muy leves, y adelantó que si Dios le permite salir de esta pronto dará el show que por responsabilidad se vio obligada a cancelar.

“Dentro de los males, me siento no tan mal, pero no vamos a dar el show, obviamente. Pero si curo, voy a darles este show próximamente”, apuntó.