Ana Bárbara confirma que le fue infiel a su pareja

En el mundo de la farándula, las infidelidades entre los famosos siempre han dado de qué hablar puesto que además de ser un acto reprochable para muchos seres humanos, los artistas tampoco se libran de que que les sean infieles, pero ahora, la mismísima Ana Bárbara ha confesado que le fue infiel a su pareja.

No vayas a creer que le fue infiel a su actual novio Ángel Muñoz, de hecho, fue durante una reciente entrevista con Karla Díaz cuando la intérprete de “Bandido” confirmó cómo sucedieron los hechos.

En el pasado, Ana Bárbara estaba gozando de una relación sin temor de Dios hasta que en una ocasión cachó a su galán poniéndole el cuerno con otra mujer, era tanta la molestia que decidió vengarse: sin haber terminado su relación, encontró el momento oportuno para devolverle la infidelidad.

“Entonces ahí fue cuando saqué la de Paquita la del Barrio: Al que me engañe, lo engaño… Al que me use, lo uso, y así quedamos parejos”. - Ana Bárbara.